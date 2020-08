Firmati i contratti con le 11 aziende che forniranno 2,5 milioni di nuovi banchi alle scuole. Consegna da inizio settembre (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una settimana fa l’arrivo di 14 offerte. Ora la firma di 11 contratti di affidamento con aziende e raggruppamenti di imprese, per la maggior parte italiane, che hanno partecipato al bando di gara indetto dal Commissario per l’Emergenza Domenico Arcuri per la fornitura di circa 2,5 milioni banchi in vista dell’inizio dell’anno scolastico. La Consegna degli oltre 2 milioni di banchi tradizionali e 435mila banchi singoli “di nuova generazione” è prevista dall’inizio di settembre. Fino al mese di ottobre la distribuzione dei banchi nei diversi istituti avverrà secondo una programmazione nazionale e una tempistica che terrà ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Firmati i contratti con le 11 aziende che forniranno 2,5 milioni di nuovi banchi alle scuole. Consegna da inizio s… - fattoquotidiano : Firmati i contratti con le 11 aziende che forniranno 2,5 milioni di nuovi banchi alle scuole. Consegna da inizio se… - itsbeetlesful : RT @sebavettels: Quando è già mercoledì e visto che non ci sono notizie sai che un'altra settimana passerà senza contratti firmati https://… - sebavettels : Quando è già mercoledì e visto che non ci sono notizie sai che un'altra settimana passerà senza contratti firmati - BlasiGianluca : @CarloCalenda Non c’entra una mazza con questo tweet ma.... il bando del Miur per l’acquisto dei banchi per la scuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Firmati contratti Gal MontagnAppennino, firmati i primi contratti per il sostegno ai piani integrati di filiera e territorio LuccaInDiretta GdS – Rinnovo Ibra, tarda ad arrivare la risposta dello svedese

Per il Milan è la priorità assoluta, ma ancora nulla è stato firmato. I rossoneri vogliono a tutti i costi rinnovare il contratto di Zlatan Ibrahimovic: la proposta di contratto è già stata avanzata e ...

MotoGP, Dovizioso e l'ultima spiaggia al Red Bull Ring: "servono calma e unità"

Dici Red Bull Ring e pensi a Ducati, perché la moto italiana è imbattuta sulla pista austriaca. Negli ultimi 4 anni nessuno è mai riuscito a battere la Desmosedici, ma Dovizioso e Petrucci arrivano da ...

Per il Milan è la priorità assoluta, ma ancora nulla è stato firmato. I rossoneri vogliono a tutti i costi rinnovare il contratto di Zlatan Ibrahimovic: la proposta di contratto è già stata avanzata e ...Dici Red Bull Ring e pensi a Ducati, perché la moto italiana è imbattuta sulla pista austriaca. Negli ultimi 4 anni nessuno è mai riuscito a battere la Desmosedici, ma Dovizioso e Petrucci arrivano da ...