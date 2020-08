Finalmente è ufficiale: Pasquale Marino nuovo allenatore della Spal (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ve lo avevamo anticipato in tempi non sospetti: Pasquale Marino è il nuovo allenatore della Spal. Dopo la risoluzione di ieri con l’Empoli, ecco il comunicato del club emiliano: “Spal srl comunica di aver affidato a Pasquale Marino l’incarico di allenatore della Prima squadra biancazzurra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al club estense fino al 30 giugno 2021, con opzione per la stagione successiva. Nato a Marsala il 13 luglio 1962, il neo tecnico Spallino dopo la carriera da giocatore nel ruolo di centrocampista ha intrapreso quella di allenatore, sedendo tra A, B e C sulle panchine di storiche piazze italiane, ... Leggi su alfredopedulla

