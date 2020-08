Final eight Champions, il premier portoghese alza il sipario: “Simbolico ripartire dall’Atalanta” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il primo ministro del governo portoghese, Antonio Costa, ha presentato in videoconferenza la Final eight di Champions League che inizierà questa sera con il match tra Atalanta e Psg, rivolgendo subito un pensiero ai nerazzurri: “Mi sembra simbolico che in campo ci sia proprio la squadra di Bergamo, città che è stata tra le prime ad essere colpite ed ha sofferto molto. A questo punto vinca il migliore”. Poi sottolinea un unico rimpianto: “Ci spiace non ci sia la squadra di Ronaldo, che è sicuramente uno dei migliori calciatori al mondo al mondo. Comunque qui ci sono 8 squadre che sicuramente non faranno rimpiangere la squadra bianconera. Ripeto, vinca il migliore”. Pronostico di Atalanta-PSG, quarto di Finale di Champions ... Leggi su sport.periodicodaily

profzuckerman : RT @JCTweet_: Rumenigge, non proprio l'ultimo arrivato in ambito ECA, propone di cambiare la formula della Champions e di passare alle Fina… - Daniele18218361 : RT @JCTweet_: Rumenigge, non proprio l'ultimo arrivato in ambito ECA, propone di cambiare la formula della Champions e di passare alle Fina… - senisregna : RT @JCTweet_: Rumenigge, non proprio l'ultimo arrivato in ambito ECA, propone di cambiare la formula della Champions e di passare alle Fina… - bannerman68 : RT @JCTweet_: Rumenigge, non proprio l'ultimo arrivato in ambito ECA, propone di cambiare la formula della Champions e di passare alle Fina… - Aless_R46 : RT @JCTweet_: Rumenigge, non proprio l'ultimo arrivato in ambito ECA, propone di cambiare la formula della Champions e di passare alle Fina… -