Festa con centinaia di giovani senza mascherina finisce in rissa: il video della movida violenta nel Napoletano (Di mercoledì 12 agosto 2020) Maxi-rissa in un noto locale di Trecase, nel Napoletano. Sabato scorso decine di ragazzi sono stati coinvolti nel pestaggio, con tanto di pugni, calci e sedie e tavoli lanciati, nei confronti di un ristretto gruppo di coetanei. Mentre i video della violenza hanno fatto il giro del web, le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. L’episodio, tra gli altri, è stato denunciato dal consigliere del Verdi in Campania, Francesco Emilio Borrelli. Nessuno, alla Festa, indossava la mascherina nonostante gli assembramenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Coronavirus, festa con contagio: altri quattro positivi

Andrea Damante, tra le pagine dell’ultimo numero di Chi in edicola da oggi, ha confermato la crisi con Giulia De Lellis, svelando di essersi preso una pausa dalla fidanzata dopo il ritrovato amore nel ...

Smeriglio (Pd): "Sì a un rapporto con il M5s, ma non per Raggi: troviamo un altro candidato per Roma"

Per Massimiliano Smeriglio, europarlamentare eletto con il Pd, ex vice di Zingaretti alla regione Lazio, "non bisogna avere un atteggiamento escludente rispetto a chi quattro anni fa ha votato 5 Stell ...

