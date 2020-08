Ferrari, Mattia Binotto: “Divario enorme con Mercedes, nel 2021 obiettivo secondo posto” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mattia Binotto pensa al presente, ma anche al futuro, tracciando un obiettivo per il prossimo anno. Il team principal della Ferrari, nel corso di una chiacchierata con i media italiani, ha parlato chiaro e senza giri di parole: “Ci sono delle limitazioni che hanno un impatto su un progetto che oggi ha uno svantaggio prestazionale rispetto ai migliori – spiega – credo che da parte nostra si potrà migliorare, ma ambire a poter battere la Mercedes credo che sia in qualche modo sbagliato, perché oggi il divario è enorme considerando che siamo in Formula 1. Però il secondo posto deve essere considerato assolutamente un obiettivo possibile”. “Il regolamento impone delle limitazioni in merito al ... Leggi su sportface

