Ferrari accelera con Morgan Stanley che alza prezzo obiettivo (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – Grande giornata per Ferrari, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,42% in scia alla conferma del giudizio Overweight di Morgan Stanley. La banca d’affari ha poi rivisto il Target Price a 225,50 euro dai 160 precedenti. L’andamento del cavallino rampante di Maranello nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze. Le implicazioni di breve periodo di Ferrari sottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 164,1 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 160,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 167,7. (Foto: CC BY-SA 2.0) Leggi su quifinanza

