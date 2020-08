Ferragosto al Baubeach. Sogno di un giorno di mezz'estate (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un Ferragosto divertente e appassionato, in compagnia del proprio cane, sarà quello organizzato di consuetudine al Baubeach®, la spiaggia per cani liberi e felici di Maccarese, che quest'anno ... Leggi su romatoday

klaudio_8 : RT @romatoday: Ferragosto al Baubeach. Sogno di un giorno di mezz’estate - romatoday : Ferragosto al Baubeach. Sogno di un giorno di mezz’estate -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto Baubeach

Ostia Tv

Giochi d'acqua, cacce al tesoro, degustazioni veg e immersioni d'arte in programma per l'intera giornata del 15 agosto nella prima spiaggia per cani liberi e felici d'Italia Maccarese - Un Ferragosto ...Un Ferragosto divertente e appassionato, in compagnia del proprio cane, sarà quello organizzato di consuetudine al Baubeach®, la spiaggia per cani liberi e felici di Maccarese, che quest'anno proporrà ...