Facilitare i licenziamenti favorisce l’occupazione? Ovviamente no! (Di mercoledì 12 agosto 2020) di Savino Balzano. Purtroppo siamo stati facili profeti: lo abbiamo detto e ripetuto e ormai siamo alle porte di quello che si preannuncia come il più duro attacco alla classe lavoratrice del nostro Paese. Pagheranno i lavoratori, pagheranno caro, e pagheranno i piccoli e medi imprenditori, il fiore all’occhiello dell’economia italiana. Non esiste alcuna correlazione tra l’erosione dei diritti dei lavoratori e la creazione di nuova occupazione: nessuna. Nessun dato conforta l’idea che comprimendo i diritti delle persone sui luoghi di lavoro si possa creare nuova occupazione: chi dice il contrario mente, sapendo di mentire, e non fa altro che alimentare una squallida propaganda di regime. Molte volte ce lo hanno raccontato che flessibilizzando (precarizzando) il mercato del lavoro ci sarebbero state nuove opportunità per tutti: ce lo ... Leggi su ilparagone

giulianol : RT @AndreaRoventini: Una nuova ricerca empirica su imprese tedesche mostra che una maggiore RIGIDITÀ DEL LAVORO favorisce la ricerca e l'in… - rosa857 : RT @AndreaRoventini: Una nuova ricerca empirica su imprese tedesche mostra che una maggiore RIGIDITÀ DEL LAVORO favorisce la ricerca e l'in… - cannedcat : RT @AndreaRoventini: Una nuova ricerca empirica su imprese tedesche mostra che una maggiore RIGIDITÀ DEL LAVORO favorisce la ricerca e l'in… - medicojunghiano : RT @AndreaRoventini: Una nuova ricerca empirica su imprese tedesche mostra che una maggiore RIGIDITÀ DEL LAVORO favorisce la ricerca e l'in… - elisabettap38 : RT @AndreaRoventini: Una nuova ricerca empirica su imprese tedesche mostra che una maggiore RIGIDITÀ DEL LAVORO favorisce la ricerca e l'in… -

Ultime Notizie dalla rete : Facilitare licenziamenti Del Conte: «Problema solo rinviato» Avvenire Che cos'è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo 2020

Sotto la lente di ingrandimento sono finiti numerosi aspetti, dalla procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fino agli obblighi connessi al repêchage. C'è la motivazione dell'allon ...

Del Conte: «Problema solo rinviato»

Per il docente di Diritto del lavoro alla Bocconi ed ex presidente dell'Anpal occorre puntare sull’occupabilità e non sul blocco dei licenziamenti ...

Sotto la lente di ingrandimento sono finiti numerosi aspetti, dalla procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fino agli obblighi connessi al repêchage. C'è la motivazione dell'allon ...Per il docente di Diritto del lavoro alla Bocconi ed ex presidente dell'Anpal occorre puntare sull’occupabilità e non sul blocco dei licenziamenti ...