F1, conferenza piloti GP Spagna 2020: orario e tv di giovedì 13 agosto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Gran Premio di Spagna è ormai alle porte e come di consueto la giornata di giovedì (13 agosto) sarà interamente dedicata alla conferenza stampa dei piloti. Dalle ore 14:00 la Fia presenterà al media center due piloti per squadra, dalla Williams fino alla Mercedes, con un tempo massimo di 15-20 minuti per rispondere alle domande provenienti dalla stampa collegata via webcam. La conferenza piloti del GP di Spagna verrà trasmessa in differita sul canale Sky Sport F1, visibile su Sky Go e Now Tv, alle ore 19:30. Sempre sul canale 207 alle 17:45 andrà in onda Paddock Live Pit Walk dove verranno trasmesse le parole dei ferraristi Sebastian Vettel e Charles Leclerc ma non sono esclusi dei collegamenti live con Sky ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : conferenza piloti F1, conferenza piloti GP Spagna 2020: orario e tv di giovedì 13 agosto Sportface.it LIVE MotoGP Brno, Qualifiche in diretta: inizia la Q1

Rivivi le PL3 del Gran Premio di Repubblica Ceca attraverso il nostro LIVE. MotoGP | GP Repubblica Ceca 2020, classifica PL3 Valentino Rossi recupera l’accesso alla Q2 grazie al quinto tempo, mentre A ...

Jaguar si prepara al riscatto: “Individuato il problema”

Il finale di stagione di Formula E non è cominciato secondo le aspettative iniziali di Jaguar. Nel pittoresco scenario dell’ex aeroporto di Tempelhof, il costruttore britannico non è riuscito a raccog ...

Il finale di stagione di Formula E non è cominciato secondo le aspettative iniziali di Jaguar. Nel pittoresco scenario dell'ex aeroporto di Tempelhof, il costruttore britannico non è riuscito a raccog ...