Evadono dalla quarantena e si presentano al lavoro: 5 denunciati per epidemia colposa (Di mercoledì 12 agosto 2020) A Sesto Pusteria, in Alto Adige, cinque cittadini del Kosovo sono evasi dalla quarantena e si sono presentati al lavoro. L’inquietante scoperta è stata fatta dai carabinieri, i quali hanno denunciato gli “evasori” per epidemia colposa e violazioni delle prescrizioni dell’autorità sanitaria. Si tratta di tre uomini tra i 28 e i 60 anni, tutti impiegati nel settore turistico, e due donne - loro conviventi - di 25 e 60 anni, disoccupate.L’ufficio igiene aveva intimato a tutti l’obbligo di permanenza domiciliare per un minimo di giorni 15 a decorrere dal 30 luglio scorso. Uno di essi è stato notato dai carabinieri camminare tra le vie del paese di Sesto - località ad alta vocazione turistica - nonostante l’obbligo di ... Leggi su huffingtonpost

