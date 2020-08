Eurozona, produzione in crescita anche a giugno (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – Continua a salire la produzione industriale dell’Eurozona a giugno dopo il calo dei mesi primaverili a seguito della pandemia di Covid-19. Secondo quanto riportato dall’Istituto di Statistica dell’Unione Europea (Eurostat), l’output ha registrato un incremento mensile del 9,1% dopo il +12,3% di maggio. Il dato è tuttavia inferiore alle attese del mercato che aveva stimato una salita del 10%. Su base annua la produzione ha registrato una flessione del 12,3% dopo il -20,4% del mese precedente. Le aspettative del mercato erano per una contrazione dell’11,5%. Per quanto riguarda l’Europa dei 27, su base mensile si è registrato un +9,1% dopo il +11,6% di maggio, mentre su anno la produzione ha registrato un -11,6% dopo il -20,1% del mese ... Leggi su quifinanza

