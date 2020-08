Europa League, Godin e Lukaku nel “Team of the week” dei quarti di finale (Di mercoledì 12 agosto 2020) Due nerazzurri nel Team of the week dell’Europa League Ci sono anche due nerazzurri nel “Team of the week” dell’Europa League dei quarti di finale. Si tratta di Diego Godin e Romelu Lukaku, che sono stati protagonisti del match vinto contro il Bayer Leverkusen e che ha consentito alla squadra di Conte di raggiungere la semifinale. Nella formazione, domina lo Shakhtar Donetsk, prossimo avversario dei nerazzurri, con ben 4 giocatori in squadra, poi troviamo il Manchester United con 3 e infine, Siviglia e Copenaghen con un rappresentante ciascuno; assenti Basilea e Bayer Leverkusen. Ecco la formazione: (4-4-2): Johnsson (Copenaghen); Dodò (Shakhtar Donetsk), Maguire (Manchester United), ... Leggi su intermagazine

