“Europa League finita per lui”. Inter, che mazzata: Sanchez infortunato, le condizioni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Per Alexis Sanchez l'Europa League potrebbe essersi conclusa ai quarti contro il Bayer Leverkusen. Il cileno, fresco di firma con i nerazzurri fino al 2023, si era fatto male dopo un recupero ma era comunque rimasto in campo per non lasciare l'Inter in dieci negli ultimi, decisivi minuti. Gli esami hanno confermato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra: impossibile recuperare per la semifinale con lo Shakhtar Donetsk, al massimo si può provare per l'eventuale finale, ma anche in quel caso appare davvero difficile. E quindi lunedì contro gli ucraini Antonio Conte dovrà fare a meno della sua prima alternativa offensiva, ma almeno potrà consolarsi con un Christian Eriksen che sembra pronto per maggiori responsabilità: contro il Leverkusen ha avuto un ottimo impatto, di sicuro ... Leggi su liberoquotidiano

