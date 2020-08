Escono i nomi dei deputati leghisti che hanno preso il bonus: Murelli e Dara sospesi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono Murelli e Dara i deputati leghisti che – tra gli altri – hanno domandato e ottenuto il bonus di 600 euro per partite iva dato dallo stato in tempi di pandemia. Matteo Salvini ha fatto sapere che nessuno dei leghisti che ha preso il bonus verrà ricandidato – a differenza di Zaia, che invece avrebbe fatto dietrofront rispetto alla certezza di questa evenienza, almeno per quanto riguarda la sua regione -. LEGGI ANCHE >>> Per il bonus da 600 euro, Ubaldo Bocci si dimette da portavoce del centrodestra (ma non da consigliere comunale) L'articolo proviene da Giornalettismo. Leggi su giornalettismo

cr_ernest0 : @fattoquotidiano Secondo me tanto clamore per nulla Solo suspence Cacciate i nomi e basta, se escono il 10 settembr… - Antonio23542439 : @sara_moretto @GuidoCrosetto @ItaliaViva Se non escono i nomi, si continuerà con questa caccia alle streghe - FutbolMonAmour : Escono tanti nomi, ma quali caratteristiche deve avere il centrocampista che completerà il reparto per Gattuso? -… - PoentaSchie : @Maca49803084 @matteosalvinimi @agorarai Credo che ormai ci abbiano rimesso molto più dei €600 se escono i nomi. - Massimi47715989 : EPOCALE GUARDA CASO ESCONO I NOMI ADESSO INOLTRE E' INUTILE CHE SI CONTINUA A FARE LA PANTOMIMA D… -

Ultime Notizie dalla rete : Escono nomi Bonus, parlamentari furbetti: escono i primi nomi. Ecco chi sono Corriere dell'Umbria Elezioni regionali, ecco i nomi dei candidati leghisti per Treviso

Ecco l'elenco definito dopo il diktat salviniano sui big e sugli assessori uscenti che devono correre sotto le ali del nuovo partito. A Treviso le liste sono ormai definite TREVISO. I candidati, ieri ...

Tosi, Tomaello e Calzavara nomi veneziani per la Lega

Prendono forma anche le liste per le regionali. E dal Carroccio veneziano escono i primi nomi di possibili candidati alla poltrona d’oro in consiglio regionale per la provincia di Venezia. I nomi che ...

Ecco l'elenco definito dopo il diktat salviniano sui big e sugli assessori uscenti che devono correre sotto le ali del nuovo partito. A Treviso le liste sono ormai definite TREVISO. I candidati, ieri ...Prendono forma anche le liste per le regionali. E dal Carroccio veneziano escono i primi nomi di possibili candidati alla poltrona d’oro in consiglio regionale per la provincia di Venezia. I nomi che ...