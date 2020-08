Esclusiva: Palermo, colpo a zero. C’è Valente, ex Carrarese (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Palermo accoglierà Boscaglia in panchina, nelle prossime ore la risoluzione del contratto con la Virtus Entella, poi – come anticipato – firmerà un biennale con i rosanero. Il Palermo è già attivo sul mercato e ha ormai chiuso un’operazione a zero: si tratta di Nicola Valente, esterno destro offensivo, classe 1991, che si è da poco svincolato dalla Carrarese. C’è il Palermo che lo aspetta. Foto: profilo Instagram Valente L'articolo Esclusiva: Palermo, colpo a zero. C’è Valente, ex Carrarese proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Palermo - Obbligo dell'uso della mascherina anche all'aperto e isolamento fiduciario e tampone per tutti i siciliani che dal prossimo 14 agosto faranno rientro da Malta, Grecia e Spagna. E’ una delle ...

Targa Florio, la Regione siciliana tutela il 'brand' e le foto -2-

Palermo, 3 ago. (askanews) - Il "brand" e i beni materiali ad esso collegati saranno, pertanto, sottoposti a precise prescrizioni che ne vincoleranno l'uso. Per quanto riguarda le manifestazioni sport ...

