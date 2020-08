Esclusiva: Boscaglia-Palermo, l’accordo è biennale. Scelto lo staff (Di mercoledì 12 agosto 2020) Roberto Boscaglia sta per liberarsi dalla Virtus Entella, poi sarà libero di firmare per il Palermo, secondo quanto era stato pianificato in tempi non sospetti. La novità è che Boscaglia firmerà direttamente un biennale e non un anno più opzione. Già scelti alcuni componenti dello staff: Filippi sarà il suo secondo, Nastasi il preparatore atletico. Foto: Sito Ufficiale Brescia L'articolo Esclusiva: Boscaglia-Palermo, l’accordo è biennale. Scelto lo staff proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ILOVEPACALCIO : Esclusiva: #Boscaglia a #Palermo per l’incontro con la dirigenza #rosanero (VIDEO) - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Boscaglia Esclusiva: Boscaglia-Palermo, l'accordo è biennale. Scelto lo staff alfredopedulla.com Nasce il Palermo di Boscaglia. Trovata l’intesa

17:06Palermo-Boscaglia: accordo trovato. La conferma di Sagramola (VIDEO) 17:06Nasce il Palermo di Boscaglia. Trovata l’intesa 15:03TuttoC: “Catanzaro, Statella può partire. Ci sono Palermo e Padova” ...

Esclusiva: Boscaglia a Palermo per l’incontro con la dirigenza rosanero (VIDEO)

15:03TuttoC: “Catanzaro, Statella può partire. Ci sono Palermo e Padova” 15:03Esclusiva: Boscaglia a Palermo per l’incontro con la dirigenza rosanero (VIDEO) 12:59VIDEO: i giocatori del Palermo si all ...

17:06Palermo-Boscaglia: accordo trovato. La conferma di Sagramola (VIDEO) 17:06Nasce il Palermo di Boscaglia. Trovata l’intesa 15:03TuttoC: “Catanzaro, Statella può partire. Ci sono Palermo e Padova” ...15:03TuttoC: “Catanzaro, Statella può partire. Ci sono Palermo e Padova” 15:03Esclusiva: Boscaglia a Palermo per l’incontro con la dirigenza rosanero (VIDEO) 12:59VIDEO: i giocatori del Palermo si all ...