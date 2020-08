Era Norma Silvestri del Grande Fratello 11: oggi a 37 anni ecco come è diventata [FOTO] (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’undicesima edizione del ‘Grande Fratello’ è stata un vero successo. I concorrenti nel corso delle puntate si sono conosciuti e rivelati al pubblico per ben 183 giorni. Seppur distanti e chiusi nella Casa più famosa d’Italia, insieme ai telespettatori hanno trascorso il Natale e il Capodanno; rendendo l’esordio di quell’undicesima edizione come uno dei più importanti. Alcune novità di quell’anno erano: l’abolizione della passerella d’ingresso e la porta rossa, spostata sotto la Casa. Gli stessi spazi aveva subito dei cambiamenti. Non a caso gli inquilini vivevano in stanze più comode e visibilmente spaziose. Insomma, un’annata fortunata soprattutto per il vincitore di quell’edizione, ovvero il concorrente italo-giapponese Andrea Hirai ... Leggi su velvetgossip

Un locale nella spiaggia a Putzu Idu, sul litorale di San vero Milis, nella Penisola del Sinis, è stato chiuso e il titolare sanzionato con una multa di 800 euro per aver trasgredito alle norme sanita ...

Altro che Fatto Quotidiano. Giorgia Meloni sbugiarda ancora una volta il quotidiano su cui scrive Antonio Padellaro. La proposta avanzata da Fratelli d'Italia lo scorso 28 marzo avrebbe, infatti, evit ...

