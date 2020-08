Era Michele “Cannibale” di Masterchef: oggi a 40 anni di nuovo in tv [FOTO] (Di mercoledì 12 agosto 2020) È stato uno dei protagonisti della terza edizione di Masterchef Italia. Stiamo parlando di Michele Cannistraro, che in quell’anno si classificò all’ottava posizione, ma riuscì ugualmente a restare indelebile nella memoria degli spettatori del talent show. Era il 2014. Il “Cannibale” – questo il soprannome con cui si fece conoscere – piacque per la sua umiltà e perché identificava un prototipo ben chiaro: quello di colui che dà il massimo per cambiare una vita che non è esattamente come l’avrebbe voluta. Michele, una volta conclusa l’avventura al cooking show, riuscì ad abbandonare il suo vecchio lavoro, come capocantiere, e fare della cucina il suo lavoro. La vittoria di Masterchef ... Leggi su velvetgossip

saravscrittrice : RT @Daninseries: Le chicche del giorno: - Colton Haynes ingrifatissimo per Michele Morrone ?? - Giulio Berruti era nel film di Lizzie McGu… - MPenikas : @IlConte50919IT @BennonsAndreaw @m_spagna @erretti42 @CiceroM5S @fatelli_michele @Raffael31870221 @francotaratufo2… - AsiapaolaPaola : @michele_geraci @GiorgiaMeloni @LegaSalvini @matteosalvinimi @Mov5Stelle @M5S_Camera @ItaliaViva @Azione_it… - Hicapa9 : @daguannomassimo @michele_pittoni @matteosalvinimi Punito con l'arresto, non immobilizzando un ragazzino che non era sicuramente pericoloso - fatelli_michele : Ecco qua ci mancava la ragioniera dello stato , vedi testa di merda , il decreto fu scritto in poco tempo , perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Michele Noi ventenni fondammo il Gulliver Varesenews Era Michele “Cannibale” di Masterchef: oggi a 40 anni di nuovo in tv [FOTO]

È stato uno dei protagonisti della terza edizione di Masterchef Italia. Stiamo parlando di Michele Cannistraro, che in quell’anno si classificò all’ottava posizione, ma riuscì ugualmente a restare ind ...

Gli amici di Alioune: 'Era un ragazzo d'oro'

MICHELE CEPARANO Un morto e un ferito. Fuori strada con una betoniera, non ce l'ha fatta un camionista di 32 anni. Poco lontano dal punto della tragedia, pochi secondi prima era, invece, rimasto ferit ...

È stato uno dei protagonisti della terza edizione di Masterchef Italia. Stiamo parlando di Michele Cannistraro, che in quell’anno si classificò all’ottava posizione, ma riuscì ugualmente a restare ind ...MICHELE CEPARANO Un morto e un ferito. Fuori strada con una betoniera, non ce l'ha fatta un camionista di 32 anni. Poco lontano dal punto della tragedia, pochi secondi prima era, invece, rimasto ferit ...