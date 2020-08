Era Lane in Una mamma per amica: a 46 anni non è coreana e ha fatto Grey’s Anatomy… [FOTO] (Di mercoledì 12 agosto 2020) Era la migliore amica di Rory in Una mamma per amica. I fan della serie, probabilmente, sapranno che, contrariamente a quanto si dice nella serie, l’attrice che interpretava Lane, Keiko Agena, non aveva 17 anni e no, non è coreana. E’ infatti giapponese e all’epoca aveva solo 7 anni meno di Lorelai, la mamma di Rory. Oggi ha 46 anni ed è diventata così… Da avventista del settimo giorno a batterista: Lane ieri e oggi FOTO Keiko Agena è diventata una star negli Stati Uniti, così come gli altri protagonisti della fortunatissima serie Gilmore Girls. Dal 2000 al 2007 è stata la migliore amica di Rory, poi ha preso parte ... Leggi su velvetgossip

giacomogentili3 : @MadameA02 C’è ne sono tanti, da Ian Curtis a Lane Staley, da Chris Cornell a Kurt Cobain, ma quella più triste per… - G96831072 : @mittdolcino Mitt, non ci sentiamo da un po’ ma seguo sempre con costanza le evoluzioni, domanda: sai che fine ha f… - dxdewtf : @findusbastoncin @nebycaken sono colpevoli ma mai quanto derek chauvin. thomas lane era al secondo giorno di lavoro… - mystrangeilish : @ravenswiftx qual era a lane do afk - hp_elrojo : @ohzzo No era contigo. Stay in your lane -

Ultime Notizie dalla rete : Era Lane La FIA rivede le regole sui messaggi radio nel giro di formazione Motorsport.com Italia George Floyd, gli ultimi drammatici istanti di vita dal video della bodycam dell’agente

La paura dopo il fermo degli agenti e l’invito a non sparare rivolto ai poliziotti che gli puntano una pistola contro la testa, poi le proteste per l’arresto e i tentativi per evitare di essere messo ...

Peugeot anticipa le caratteristiche della guida assistita

ROMA (ITALPRESS) - La gamma Peugeot anticipa quelle che saranno le caratteristiche delle auto dei prossimi anni in termini di guida assistita. La funzione Drive Assist apre la porta alla guida semi-au ...

La paura dopo il fermo degli agenti e l’invito a non sparare rivolto ai poliziotti che gli puntano una pistola contro la testa, poi le proteste per l’arresto e i tentativi per evitare di essere messo ...ROMA (ITALPRESS) - La gamma Peugeot anticipa quelle che saranno le caratteristiche delle auto dei prossimi anni in termini di guida assistita. La funzione Drive Assist apre la porta alla guida semi-au ...