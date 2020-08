Enzo Capo si è fidanzato, ma è stato beccato con un’altra donna: il video rimosso (FOTO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Enzo Capo, cavaliere del trono over di Uomini e Donne, pare si sia fidanzato con una donna di nome Lucrezia. I due hanno pubblicato diversi contenuti insieme in cui appaiono in perfetta sintonia. Ad ogni modo, in queste ore, è apparsa sul suo profilo Instagram una Storia alquanto sospetta, che di fatti è stata prontamente rimossa dal diretto interessato. L’influencer Amedeo Venza, però, è riuscito ad immortalare lo scatto, che è riportato di seguito. Enzo Capo ha tradito la nuova fidanzata? Tra i volti più discussi del talk show di Maria De Filippi c’è Enzo Capo, che dopo il programma pare essersi felicemente fidanzato con una donna molto avvenente. Tale ... Leggi su kontrokultura

Smg_1908 : @_enz29 Enzo capo ultrà - zazoomblog : ‘Trono over’ Enzo Capo avvistato a cena con una nuova ragazza la frecciatina di Pamela Barretta: “Mi davano della p… - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Falò di confronto in Ungheria? - Ri_Ghetto : Falò di confronto in Ungheria? - enzo_medoli : @Lino99328620 @Pontifex_it Ops e sontentarsi COME OGNI ALTRO STATO! SOLO CHE IL CAPO, DI CUI STIAMO PARLANDO, PIÙ C… -