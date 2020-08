Emiliano: discoteche, “io per primo voglio introdurre ulteriori misure di prevenzione” Il presidente della Regione Puglia: "adesso il virus sta riprendendo a circolare specialmente tra i giovani rientrati dalle vacanze all’estero e quindi dobbiamo prevedere ogni scenario". Fitto definisce l'ordinanza sulla quarantena "una pagliacciata" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Scrive Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: Coronavirus, alcune riflessioni sui rientri dall’estero e discoteche. Negli ultimi 4 giorni abbiamo registrato 13 nuovi casi positivi al Covid dalla Grecia, 24 casi da Malta e 4 dalla Spagna, tutti cittadini pugliesi di ritorno dalle vacanze. Per questa ragione ho dovuto emanare ieri sera una ordinanza che dispone l’isolamento di 14 giorni per chi rientra nella propria abitazione da Grecia, Malta e Spagna (Paesi che si aggiungono al lungo elenco di Stati esteri per i quali la legge nazionale già prevede la quarantena). Chi rientra da Grecia, Malta e Spagna sarà contattato dai Dipartimenti di prevenzione delle Asl per ... Leggi su noinotizie

