Elodie a 30 anni vive qui: tanti specchi per… trattenete il fiato [FOTO] (Di mercoledì 12 agosto 2020) È tempo di cambiamenti per Elodie che da qualche giorno ha annunciato di aver cambiato casa. La cantante, che questa estate sta facendo ballare tutti con la sua ‘Ciclone‘, si è quindi da poco trasferita, ma del fidanzato Marracash, nemmeno l’ombra… Elodie a 30 anni vive qui: ai fan non sfugge un dettaglio FOTO A sorpresa Elodie ha annunciato ai suoi follower di aver cambiato casa. Attraverso una serie di storie su Instagram, la cantante ha mostrato angoli del suo nuovo appartamento, ma, se in tanti speravano che con lei ci fosse anche il suo fidanzato Marracash, del rapper nemmeno l’ombra. I due avevano trascorso la quarantena insieme e la cosa aveva ben fatto sperare i fan della coppia che pensavano in una ... Leggi su velvetgossip

Hicapa9 : @PalmiroGanassin @LegaSalvini Allora signore, lei avrà sessant'anni buoni, rifletta un secondo, forse se non conosc… - infoitcultura : Elodie 30 anni costume e capelli lunghissimi sembra attrice famosa FOTO - juancar80 : @LegaSalvini Elodie ha ragione, Salvini non pensa al bene degli italiani ma solo alla poltrona di Conte. E dopo tan… - Raffipaffy : #BattitiLive2020 sono proprio contenta di aver rivalutato elodie in questi anni sia musicalmente che in generale No… - gerozz82 : Tornare 20 anni indietro guardando un video.... Amavo sto film... E brav Elodie... Ecco un brano per te… Ciclone (… -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie anni Elodie, festa senza Marracash. Ma con lei ci sono le donne più importanti della sua vita DiLei Vip Alessandra Amoroso in nero, Elodie con la mini, Gaia in boxer: i look di Battiti Live

Lunedì 10 agosto 2020 è andata in onda la terza puntata del festival musicale estivo organizzato da Radio Norba Battiti Live, sul cui palco sono apparsi cantanti e gruppi delle maggiori hit di quest'e ...

Elodie a 30 anni in costume con i capelli lunghissimi sembra un’attrice famosa: irriconoscibile… [FOTO]

Quest’anno Elodie ha deciso di conquistare con non uno, ma ben due hit estive. La prima, Guaranà, è un singolo dell’album This is Elodie, mentre Ciclone, con Takagi e Ketra, è il singolo ispirato al f ...

Lunedì 10 agosto 2020 è andata in onda la terza puntata del festival musicale estivo organizzato da Radio Norba Battiti Live, sul cui palco sono apparsi cantanti e gruppi delle maggiori hit di quest'e ...Quest’anno Elodie ha deciso di conquistare con non uno, ma ben due hit estive. La prima, Guaranà, è un singolo dell’album This is Elodie, mentre Ciclone, con Takagi e Ketra, è il singolo ispirato al f ...