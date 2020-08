Elezioni USA | The Upper House: Kentucky, il feudo di McConnell (Di mercoledì 12 agosto 2020) Settimo appuntamento con la rubrica curata da Luciana Grosso e dedicata alle sfide più delicate e avvincenti delle Elezioni senatoriali di novembre di Luciana Grosso Il prossimo 3 novembre, negli Stati Uniti, non si vota solo per la Presidenza. Si vota anche per 35 seggi al Senato e per il rinnovo completo della Camera dei Rappresentanti. La cosa non è secondaria, anzi: senza un Parlamento dalla sua parte, il Presidente può incontrare grandi difficoltà nel suo mandato. La gara più serrata (...) - Mondo / USA, Elezioni, Stati Uniti, , Conservatori, USA 2020 Leggi su feedproxy.google

fattoquotidiano : Elezioni Usa, Biden sceglie Harris come sua vice. Afroamericana con mamma indiana: chi è la donna voluta dallo sfid… - fanpage : Joe Biden, candidato democratico alle elezioni presidenziali Usa di novembre contro Donald Trump, ha scelto la sua… - HuffPostItalia : Elezioni Usa 2020, Joe Biden sceglie Kamala Harris come vicepresidente - EnricoVerga : @mastrociliegia @mazzettam @fattoquotidiano Quando avrai il mio numero di followers VERI ne riparliamo. Controlla i… - FelMen8 : @GiovanniMalate5 @MoriMrc Nella sovranità limitata dell'Italia è stato possibile i 5s al 32% e alle prossime elezio… -