Election Day, il 20 e 21 settembre si vota. Consulta boccia i ricorsi contrari (Di mercoledì 12 agosto 2020) Via libera all’Election day del 20 e 21 settembre. Il semaforo verde arriva dalla Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibili i 4 conflitti di attribuzione che erano stati sollevati sul taglio dei parlamentari e sul relativo referendum e sull’ abbinamento della Consultazione con le elezioni per il rinnovo di sette Consigli regionali . A proporre i conflitti erano stati il Comitato promotore per il no, la Regione Basilicata , il senatore Gregorio De Falco ( Gruppo misto) e +Europa. Leggi su huffingtonpost

TgLa7 : ??#Consulta: via libera all'election day. Inammissibili conflitti su #referendum e voto su regionali - antserena : Hai ragione in più per votare No no no e no Referendum, la Consulta boccia i ricorsi, via libera all’Election Day - Nury07833353 : RT @MPenikas: FQ: Referendum sul taglio dei parlamentari, la Consulta dà il via libera all’election day - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Consulta, sì all'election day: il 20 e 21 settembre si vota per regionali e referendum - magicaGrmente22 : La Consulta ha bocciato i ricorsi. Via libera a referendum-election day -

Ultime Notizie dalla rete : Election Day Consulta, via libera all’election day Il Sole 24 ORE Dalla Corte costituzionale via libera all'election day 20-21 settembre

Via libera all'election day del 20 e 21 settembre. Il semaforo verde arriva dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibili i 4 conflitti di attribuzione che erano stati sollevati sul refe ...

Consulta: via libera all'election day: inammissibili conflitti su referendum e regionali

Semaforo verde dalla Corte Costituzionale all'election day del 20 e 21 settembre: sono stati dichiarati inammissibili i quattro conflitti di attribuzione sollevati sul taglio dei parlamentari e relati ...

Via libera all'election day del 20 e 21 settembre. Il semaforo verde arriva dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibili i 4 conflitti di attribuzione che erano stati sollevati sul refe ...Semaforo verde dalla Corte Costituzionale all'election day del 20 e 21 settembre: sono stati dichiarati inammissibili i quattro conflitti di attribuzione sollevati sul taglio dei parlamentari e relati ...