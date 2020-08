Effetto coronavirus: a Firenze riaprono le buche nelle finestre per il vino (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una tradizione vecchia 400 secoli. Utilizzate fin dal 1600 per la vendita al dettaglio in modalità “anti contagio” a causa della diffusione della peste nere. Sono state recuperate in tempo di coronavirus. Si tratta di una sorta di rivisitazione in chiave moderna di una tradizione medievale, recuperata per far fronte ai contagi e la diffusione del … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

fattoquotidiano : EFFETTO RAFFREDDORE Gli anticorpi sviluppati dopo essere stati infettati dal coronavirus del raffreddore sembrerebb… - RenzoSoldani : RT @segnanti: Mosca, oggi La figlia di Putin non presenta alcun effetto collaterale, dopo aver testato per prima il vaccino 'Sputnik V'. #… - ilBriga : RT @segnanti: Mosca, oggi La figlia di Putin non presenta alcun effetto collaterale, dopo aver testato per prima il vaccino 'Sputnik V'. #… - pasto_388 : RT @segnanti: Mosca, oggi La figlia di Putin non presenta alcun effetto collaterale, dopo aver testato per prima il vaccino 'Sputnik V'. #… - PaoloX68 : RT @segnanti: Mosca, oggi La figlia di Putin non presenta alcun effetto collaterale, dopo aver testato per prima il vaccino 'Sputnik V'. #… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto coronavirus Ferrara, effetto coronavirus: 70% delle aziende in difficoltà La Nuova Ferrara Irrigazione Nasale contro il Covid?

Inserito il 27 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Irrigazione Nasale contro il Covid? L'irrigazione nasale (IN) è una vecchia pratica copiata dalla medicina ayurvedica per trattare le ...

Energia: E.ON registra solidi risultati nel primo semestre nonostante la pandemia di Covid-19

Roma, 12 ago 10:11 - (Agenzia Nova) - L’impatto della pandemia non ha implicazioni a lungo termine sull'attività di E.ON con i risultati del primo semestre che confermano la resilienza del modello di ...

Inserito il 27 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Irrigazione Nasale contro il Covid? L'irrigazione nasale (IN) è una vecchia pratica copiata dalla medicina ayurvedica per trattare le ...Roma, 12 ago 10:11 - (Agenzia Nova) - L’impatto della pandemia non ha implicazioni a lungo termine sull'attività di E.ON con i risultati del primo semestre che confermano la resilienza del modello di ...