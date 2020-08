Ed Sheeran sta per diventare papà. Il Sun: “Il primo figlio arriverà questa estate” (Di mercoledì 12 agosto 2020) La notizia si rincorre su tutti i tabloid inglesi: il cantante Ed Sheeran (29 anni) e la moglie Cherry Seaborn stanno per avere un bambino. I due hanno deciso di mantenere la gravidanza privata durante il lockdown, ma una fonte vicina alla coppia ha detto al Sun che la futura mamma è “nella fase finale della gravidanza“, quindi il bebé arriverà “prestissimo” e i due sono “al settimo cielo“. I mesi in isolamento hanno permesso a Cherry di tenere la notizia privata, ma ora che la data si avvicina hanno cominciato a dirlo ad amici e parenti. La storia d’amore tra i due sembra uscita dai versi di una delle canzoni d’amore di Ed Sheeran: ex compagni di scuola, si erano persi di vista e poi ritrovati nel 2015. Tre anni dopo si sono sposati nella tenuta che il cantante possiede nel Suffolk ... Leggi su ilfattoquotidiano

