Ecco il sito da tenere d’occhio per capire la campagna virale del trumpismo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Milano. Bisogna tenere d’occhio il sito internet thedonald.win perché nei prossimi mesi di campagna elettorale negli Stati Uniti potrebbe diventare la centrale di creazione e smistamento della propaganda trumpiana più virale e scorretta, da cui nascono i meme e i tormentoni online che poi finiscono Leggi su ilfoglio

Premio "Francesco Cossiga per l'Intelligence" a Carlo Mosca. Manifestazione il 17 agosto 2020 in occasione del decennale della scomparsa del Presidente Emerito della Repubblica A dieci anni dalla scom ...Tom Lawton, dottore e atleta di Triathlon, correndo per 35 km, ha voluto dimostrare che l’uso di mascherine non ridurrebbe i livelli d’ossigeno.