E.On, utile netto adjusted 1° semestre cala a 933 milioni (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – E.On ha chiuso il 1° semestre con un utile netto in calo a 933 milioni di euro rispetto agli 1,05 miliardi dell’anno precedente e con un EBIT in flessione a 2,2 miliardi dai 2,3 miliardi del 2019. I conti hanno subito parzialmente l’impatto della crisi innescata dalla pandemia di Covid-19 ed il gruppo energetico tedesco conferma per l’anno in corso che l’effetto negativo non recuperabile dovuto all’emergenza nel 2020 sarà limitato al 2% dell’EBITDA. “Ora possiamo formulare previsioni più chiare che alla fine del primo trimestre e possiamo guardare avanti alla seconda metà dell’anno in corso con maggiore fiducia”, ha affermato lil Ceo Johannes Teyssen, aggiungendo “siamo stati in grado di limitare le ripercussioni ... Leggi su quifinanza

Roma, 12 ago 10:11 - (Agenzia Nova) - L’impatto della pandemia non ha implicazioni a lungo termine sull'attività di E.ON con i risultati del primo semestre che confermano la resilienza del modello di ...

Dopo la diffusione dei risultati del primo semestre del 2020 Banca Generali ha reso note le stime degli analisti su alcune voci dei conti dell'esercizio 2020 aggiornate al 4 agosto 2020. Secondo le pr ...

