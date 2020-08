È già polemica sull’obbligo del vaccino che non c’è (Di mercoledì 12 agosto 2020) Domenica scorsa, tra la fantasticheria di un tunnel sottomarino che attraversi lo Stretto di Messina, e qualche riflessione sull’operato del governo in questi mesi travagliati, il premier Giuseppe Conte ha toccato il tema di un futuro vaccino per la Covid-19, affermando che a suo parere non dovrebbe essere obbligatorio. La presa di posizione di Conte non ha avuto grande eco, perché il vaccino che potrebbe mettere fine alla pandemia sembrava ancora di là da venire. Almeno finché ieri è arrivato l’annuncio roboante di Vladimir Putin: il vaccino russo è pronto, funziona, l’ha sperimentato anche mia figlia. Nessuno se l’è bevuta: in assenza di prove scientifiche, l’annuncio di Putin è stato presto liquidato come propaganda. Matteo Renzi ha però colto la ... Leggi su wired

