È come nominare Dracula presidente dell’Avis. Ecco chi si occuperà di ‘salvare’ la sanità europea (Di mercoledì 12 agosto 2020) Italia, Paese dalle inquietanti sorprese. Proprio colui che per anni ha promosso l’austerità in Italia, tanto da far diventare il suo volto l’emblema della politica dal governo improntato sulla “spending review” e da aggiudicarsi il titolo di “premier che più di tutti ha tagliato la sanità”, adesso ricoprirà il ruolo di presidente della commissione per la Salute e lo Sviluppo sostenibile, avente l’obiettivo unico di “elevare l’assistenza sanitaria e sociale come priorità sociali e politiche”. Cioè dovrà fare tutto il contrario di quello che ha fatto. La commissione, istituita dall’ufficio regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha l’obiettivo di “formulare raccomandazioni ... Leggi su ilparagone

EleEsse77 : RT @Marinotoma: #Monti che si dovrà occupare della nostra sanità. Praticamente come nominare Annamaria #Franzoni garante per l’infanzia. #O… - Marek28165 : @mgmaglie @aspettaaspetta ....è come nominare Fabrizio Corona presidente del Comitato antidroghe... Fantastico! - LPincia : RT @Marinotoma: #Monti che si dovrà occupare della nostra sanità. Praticamente come nominare Annamaria #Franzoni garante per l’infanzia. #O… - Fabry46017562 : RT @Marinotoma: #Monti che si dovrà occupare della nostra sanità. Praticamente come nominare Annamaria #Franzoni garante per l’infanzia. #O… - leomirti : RT @Marinotoma: #Monti che si dovrà occupare della nostra sanità. Praticamente come nominare Annamaria #Franzoni garante per l’infanzia. #O… -

Ultime Notizie dalla rete : come nominare FCA Korea nomina Jake Aumann come nuovo presidente ClubAlfa.it Kamala Harris vice di Biden: sarà lei la prima donna afroamericana candidata come vicepresidente Usa

Cinquantacinque anni, senatrice della California, studi giuridici: è Kamala Harris la vice scelta dal candidato democratico Joe Biden per il ticket alle presidenziali Usa del novembre 2020. (Qui lo sp ...

Bra, 11 agosto nel segno della festa in onore di Santa Chiara per le Sorelle Clarisse (FOTO)

A distanza di otto secoli la Santa assisiate continua ad affascinare centinaia di donne che come lei hanno lasciato tutto per amore di Cristo Martedì 11 agosto, la Chiesa ha festeggiato Santa Chiara d ...

