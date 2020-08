Dzeko Juventus, “Sportitalia”: primi contatti, Paratici pensa al bosniaco (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dzeko Juventus – La Juventus è a caccia di una prima punta. Gonzalo Higuain è ormai ad un passo dall’addio, vista la fine naturale del suo ciclo a Torino. Paratici cerca da tempo un nuovo numero 9 capace di integrarsi al meglio col duo Dybala-Ronaldo. Per il dopo Higuain occhio a Dzeko: secondo quanto riferito da Sportitalia, infatti, Fabio Paratici avrebbe mosso i primi passi per l’attaccante bosniaco. Dzeko Juventus, primi contatti in vista La Juventus ha effettuato i primi sondaggi per capire la disponibilità di Edin Dzeko a trasferirsi in bianconero. A rivelarlo è la ... Leggi su juvedipendenza

