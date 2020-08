Dybala Juventus, rivoluzione Pirlo: trovato il modo per blindare l’argentino (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dybala Juventus – L’attaccante argentino potrebbe restare alla Continassa nonostante le numerose richieste provenienti dal mercato, in particolar modo dal Real Madrid. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’idea di Andrea Pirlo sarebbe quella di concedergli la fascia da capitano e la totale centralità nel nuovo progetto bianconero. Juventus: Pirlo vuole blindare Dybala Questa scelta consentirebbe all’argentino di scavalcare Leonardo Bonucci, capitano in assenza di Chiellini, nelle gerarchie dello spogliatoio torinese. Leggi anche:Alex Sandro Juventus, addio imminente? C’è un club inglese Affinché Dybala possa diventare il capitano della squadra, ... Leggi su juvedipendenza

