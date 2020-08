Duomo di Milano, presa in ostaggio guardia giurata – VIDEO (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tensione e paura oggi al Duomo di Milano, presa in ostaggio guardia giurata da un giovane cittadino egiziano. Momenti di grande tensione si sono registrati nelle scorse ore al Duomo di Milano, dopo che un uomo aveva preso in ostaggio una guardia giurata. Questi era stato anche minacciato con un coltello dal suo aggressore. Leggi … L'articolo Duomo di Milano, presa in ostaggio guardia giurata – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

matteosalvinimi : ?? ULTIM’ORA Terrore in Duomo a Milano, immigrato magrebino fa irruzione, prende in ostaggio e costringe un agente a… - Giorgiolaporta : Un #magrebino ha preso in ostaggio una guardia giurata nel #Duomo di #Milano. È #terrorismo? #Lamorgese riferisca i… - LegaSalvini : ++ UOMO PRENDE IN OSTAGGIO UN VIGILANTE NEL DUOMO DI MILANO: ARRESTATO ++ Un magrebino ha fatto inginocchiare una… - concetto1946 : RT @matteosalvinimi: ?? ULTIM’ORA Terrore in Duomo a Milano, immigrato magrebino fa irruzione, prende in ostaggio e costringe un agente a in… - leoberthi : RT @matteosalvinimi: ?? ULTIM’ORA Terrore in Duomo a Milano, immigrato magrebino fa irruzione, prende in ostaggio e costringe un agente a in… -