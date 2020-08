Duomo di Milano, disarmato e arrestato uomo che aveva preso in ostaggio guardia giurata (Di mercoledì 12 agosto 2020) E’ stato disarmato in un momento di distrazione, durante le delicate fasi in cui parlamentava con vari funzionari della Questura, l’uomo che alle 13 ha preso in ostaggio una guardia giurata nel Duomo di Milano. L’uomo, di origine straniera, avvicinato dal vigilante nei pressi dell’altare, ha estratto un coltello, glielo ha puntato alla gola e lo ha fatto inginocchiare. ll tutto è durato presumibilmente pochi minuti. L’uomo infatti era proprio un attimo prima fuggito a un controllo sulle scale della cattedrale.Indaga anche l’Antiterrorismo, guidato dal pm Albero Nobili, sull’episodio che ha visto protagonista il cittadino di origine maghrebina. Al momento ... Leggi su huffingtonpost

