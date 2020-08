Due sconfitte su due, gli italiani sfotteranno ancora i francesi per aver fermato il campionato? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Francia-Italia 2-0. E se fossimo in Coppa Davis, nella vecchia Coppa Davis, la Francia ha vinto sia il singolare in cui era favorita sia quella in cui aveva certamente meno chance. La Francia del calcio ha battuto l’Italia del pallone sia col Psg sia con il Lione. Non significherà granché, ma probabilmente in Italia smetteranno di sfottere i francesi per aver fermato il campionato e non essersi piegato alla dittatura dei bilanci e dei diritti tv costringendo i calciatori a giocare ogni 72 ore. Ovviamente i giocatori erano d’accordo, era l’unico modo per difendere i loro stipendi. Va tutto bene, nel rispetto delle idee diverse. Quel che ha colpito, in questi mesi, è stato il senso di derisione di alcuni media italiani nei confronti della decisione assunta dallo ... Leggi su ilnapolista

napolista : Due sconfitte su due, gli italiani sfotteranno ancora i francesi per aver fermato il campionato? Se il Psg era fav… - mjkobe78 : @GeorgeSpalluto Sia chiaro, non sono nessuno, ma non sono d'accordo. Lei è un bravo giornalista, capace ed obiettiv… - matteoiadarola : @emilianofaziosi Sconfitte di fila? Al primo anno miglior risultato della storia finendo in EL, secondo anno idem e… - alberto_rocca : @DVACMILAN Ma noi lo aspettiamo alle prime due sconfitte ?? - ArrigoFu : @SOLOJUVE11 @pisto_gol Sono così tante che nemmeno la serie dei film di Totò, ma vedo, piccolo juventino, noi godia… -

Ultime Notizie dalla rete : Due sconfitte Due sconfitte su due, gli italiani sfotteranno ancora i francesi per aver fermato il campionato? IlNapolista Atalanta sconfitta 2-1, in semifinale di Champions ci va il Psg

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Una beffa incredibile spegne la favola Atalanta. All’Estadio do Sport di Lisbona la squadra di Gasperini conduce per 1-0 per 90' per poi farsi rimontare dalle reti d ...

Nba: fenomeno Lillard, 61 punti contro Dallas. Belinelli vince e spera ancora

È Damian Lillard a conquistare di prepotenza la supersfida individuale contro Luka Doncic e a trascinare i suoi Blazers con una mostruosa prestazione da 61 punti, 22 dei quali segnati nell’ultimo peri ...

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Una beffa incredibile spegne la favola Atalanta. All’Estadio do Sport di Lisbona la squadra di Gasperini conduce per 1-0 per 90' per poi farsi rimontare dalle reti d ...È Damian Lillard a conquistare di prepotenza la supersfida individuale contro Luka Doncic e a trascinare i suoi Blazers con una mostruosa prestazione da 61 punti, 22 dei quali segnati nell’ultimo peri ...