Dramma sulle montagne di Cuneo: un Land Rover Defender 130 è finita fuori strada per cause da accertare. Morto il conducente e altri quattro ragazzi tra gli 11 e i 16 anni. L'incidente è avvenuto a Castelmagno, in alta Valle Grana, nelle Alpi Cozie meridionali della provincia di Cuneo. In prossimità del rifugio Maraman, lungo … L'articolo Dramma incidentale nelle montagne di Cuneo, morti 5 giovani – VIDEO

