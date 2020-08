Dramma Atalanta, ribaltata nel recupero. Sfuma il sogno Champions (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una miracolosa Atalanta sfiora l'impresa in Champions League ma viene riportata sulla terra in maniera brutale e dolorosissima nel minuti di recupero del secondo tempo, in cui i marziani del Paris Saint Germain trovano prima il gol del pareggio e poi quello che vale la qualificazione in semifinale. A illudere i bergamaschi un gioiello di Mario Pasalic nella prima frazione di gioco. I bergamaschi restano davanti praticamente fino alla fine anche in virtù della giornata di grazia del portiere di riserva Sportiello che nega a più riprese il pareggio ai parigini non beneficiati neanche da una serata di scarsa vena alla conclusione del fuoriclasse brasiliano Neymar. Poi, quando l'impresa sembrava cosa fatta, arriva l'uno - due terribile dei francesi. A tempo scaduto, infatti, prima ci pensa Marquinos a pareggiare, ... Leggi su iltempo

Atalanta, Marino: "Proveremo a tenere i migliori"

Il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino ha parlato a margine della sfida con Paris Saint-Germain ai microfoni di Sky Sport: "Sono due squadre che hanno un origine e una storia differente, h ...

