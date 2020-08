Dov’è il nitrato d’ammonio in Italia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Viene usato in 35 stabilimenti industriali in dieci regioni, ma complessivamente è quasi tutto in Sicilia Leggi su ilpost

Alessan92111616 : @Lantidiplomatic 3.000 Ton di nitrato di ammonio stoccate da anni in un deposito dentro la città. Difficile da cred… - altrocheme : di polvere e la sua voce: 'Oddio! Oddio! Dov'è che hanno bombardato?' La guerra sempre in agguato, il default econo… -

Ultime Notizie dalla rete : Dov’è nitrato Coronavirus, intervista a Macron: «Invoco solidarietà. Se l’Europa può morire è nel non agire» Corriere della Sera