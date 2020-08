Doppio mandato e alleanze con i partiti tradizionali. Su Rousseau si vota per il nuovo M5S (Di mercoledì 12 agosto 2020) Due quesiti, un importante destino. Gli iscritti alla piattaforma Rousseau, secondo quanto riferito daAgi.it, domani, giorno 13 agosto, dalle ore 12 alla stessa ora del giorno successivo, potranno votare dando il proprio giudizio sulla modifica del mandato zero per i consiglieri comunali e sulle alleanze delle liste del Movimento 5 Stelle a livello comunale con i partiti tradizionali. L’approvazione del primo segnerà una svolta importante. Se avrà esito favorevole potrà consentire a Virginia Raggi di ricandidarsi a sindaco di Roma per il M5s bypassando il tetto dei due mandati. Nello specifico, ilquesito è posto così: “Un iscritto può considerare il primo e/o l’unico mandato da ... Leggi su ilparagone

riotta : Su regola doppio mandato violato da sindaco Raggi molti commentatori lamentano accorati mancanza coerenza #M5S . Non li capisco. - Giorgiolaporta : «Ogni volta che deroghi a una regola praticamente la cancelli» diceva #Casaleggio ideatore del #M5S. Virginia… - Agenzia_Italia : Il voto sulla piattaforma Rousseau sul doppio mandato nei comuni - libellula58 : RT @VRaggi2021: Buffagni manifesta perplessità sulla candidatura di Virginia Raggi! A Buffagni vorrei a mia volta manifestare le mie perple… - SalvoBulgarella : RT @giuliaselvaggi2: Ricapitolando: No Tav, no Tap, no Ilva, fuori i partiti dalla Rai, mai con la Lega, mai col Pd, no doppio mandato. Sì… -

Ultime Notizie dalla rete : Doppio mandato "Via il veto del doppio mandato". E nel M5S scoppia il putiferio ilGiornale.it "Un movimento senza sedi, senza tesori, senza soldi". Ecco con chi ce l'aveva Beppe Grillo

Vola alto sopra le polemiche sull’abolizione del tetto al doppio mandato per Virginia Raggi (e Chiara Appendino), ma torna a farsi sentire sui temi che gli stanno più a cuore: quello della visione inn ...

M5S, stop alla regola dei due mandati e alleanze, domani la base decide su Rousseau

La base M5s voterà domani a livello nazionale su due quesiti: uno relativo alla modifica del mandato zero per i consiglieri comunali e uno relativo alle alleanze delle liste del Movimento 5 Stelle a l ...

Vola alto sopra le polemiche sull’abolizione del tetto al doppio mandato per Virginia Raggi (e Chiara Appendino), ma torna a farsi sentire sui temi che gli stanno più a cuore: quello della visione inn ...La base M5s voterà domani a livello nazionale su due quesiti: uno relativo alla modifica del mandato zero per i consiglieri comunali e uno relativo alle alleanze delle liste del Movimento 5 Stelle a l ...