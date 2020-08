Dopo 102 giorni, la Nuova Zelanda registra 4 casi di Covid-19. Annunciato nuovo lockdown (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Nuova Zelanda ha appena imposto un nuovo lockdown a Auckland, la città più popolosa della nazione, dove, poco Dopo aver “festeggiato” il record di 100 giorni senza infezioni locali, una famiglia di quattro persone è risultata positiva al Covid-19. Le autorità stanno cercando di tracciare i contagi della famiglia, che non ha viaggiato all’estero negli ultimi mesi. Intanto, il lockdown, già effettivo da oggi, impone ai residenti di Auckland di stare in casa, mentre tutte le attività non essenziali sono chiuse e regole sul distanziamento sociale Nuovamente imposte in tutto il resto del Paese. «Eravamo pronti a questa evenienza», ha spiegato la prima ministra ... Leggi su giornalettismo

