Donna morta | inala detersivi mentre fa le pulizie nel bagno (Di mercoledì 12 agosto 2020) Pulisce casa ed inala i detersivi. Proprio questo risulta fatale ad una Donna morta mentre puliva il bagno come in tante altre occasioni. Una Donna è morta dopo aver inalato della candeggina mentre puliva il pavimento del bagno. Si chiamava Celia Seymour e ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie una volta che ha finito le … L'articolo Donna morta inala detersivi mentre fa le pulizie nel bagno è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

