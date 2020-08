Display a refresh variabile per Galaxy Note 20 Ultra, Samsung conferma (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ora che Samsung ha finalmente mostrato al mondo i nuovi Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra, la curiosità attorno ai due nuovi smartphone di fascia alta non si è affatto placata. In particolare, il secondo continua a far parlare di sé, grazie ad un interessante rumor legato al Display che è stato recentemente confermato dal colosso sudcoreano sul suo sito istituzionale. Come si legge nel comunicato stampa dell'azienda - e come si vociferava ormai da tempo -, il Samsung Galaxy Note 20 Ultra monterà infatti uno schermo con refresh rate variabile. Il device va quindi a sfoggiare un pannello OLED che raggiunge i 120 ... Leggi su optimagazine

Giornata di annunci in casa Xiaomi per festeggiare il suo decimo compleanno con alcuni dispositivi davvero molto interessanti. L'azienda ha presentato lo smart TV Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition

Xiaomi Mi 10 Ultra con ricarica rapida da 120W e zoom 120x

Xiaomi ha spento dieci candeline e per celebrare l'evento ha presentato il nuovo flagship Xiaomi Mi 10 Ultra, con SoC Qualcomm Snapdragon 865, display AMOLED FHD+ da 6,67" con refresh rate da 120Hz

