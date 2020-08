Disney cancella Fox da logo 20th Century (Di mercoledì 12 agosto 2020) ANSA, - NEW YORK, 12 AGO - Addio alla Fox anche nel logo degli studi tv acquistati l'anno scorso dalla Disney. Dopo aver cambiato a inizio anno il nome dello studio cinematografico, la casa di ... Leggi su corrieredellosport

Blackskorpion4 : RT @Miti_Vigliero: Disney cancella Fox da logo 20th Century Anche per la televisione dopo gli studi cinematografici- Ultima Ora - ANSA htt… - Miti_Vigliero : Disney cancella Fox da logo 20th Century Anche per la televisione dopo gli studi cinematografici- Ultima Ora - ANSA - Il_Nerdastro : TRON : ARES. #JaredLeto, preso dall'emozione per la notizia che il terzo capitolo di #Tron, con lui protagonista si… -

Ultime Notizie dalla rete : Disney cancella Disney cancella Fox da logo 20th Century - Ultima Ora Agenzia ANSA Disney cancella Fox da logo 20th Century

NEW YORK, 12 AGO - Addio alla Fox anche nel logo degli studi tv acquistati l'anno scorso dalla Disney. Dopo aver cambiato a inizio anno il nome dello studio cinematografico, la casa di Topolino ha abo ...

Addio a 20th Century Fox. Con l’acquisizione Disney cambiano i nomi anche degli studi televisivi

Dopo il cambio di nome dello studio cinematografico, avvenuto qualche mese fa, Disney cancella tutto ciò che resta del marchio 20th Century Fox. L’iniziativa renderà più coerente l’organizzazione, ma ...

NEW YORK, 12 AGO - Addio alla Fox anche nel logo degli studi tv acquistati l'anno scorso dalla Disney. Dopo aver cambiato a inizio anno il nome dello studio cinematografico, la casa di Topolino ha abo ...Dopo il cambio di nome dello studio cinematografico, avvenuto qualche mese fa, Disney cancella tutto ciò che resta del marchio 20th Century Fox. L’iniziativa renderà più coerente l’organizzazione, ma ...