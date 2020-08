Disastro ferroviario in Scozia, almeno due i morti: sul posto decine di ambulanze (video) (Di mercoledì 12 agosto 2020) È di diversi feriti gravi il bilancio del deragliamento di un treno avvenuto in Scozia vicino Stonehaven, nella contea di Aberdeen. Lo ha riferito il Guardian, che parla di circa 30 mezzi dei servizi di emergenza presenti sul posto, inclusa un’eliambulanza. La British Transport Police ha confermato l’incidente. Ha inolte precisato in una nota che “agenti sono stati chiamati sulla scena alle 9.43 e restano lì insieme a paramedici e vigili del fuoco”. Il primo ministro scozzese, Nicola Sturgeon, ha definito l’incidente “estremamente grave”. L’area della Scozia dove è accaduto il deragliamento è stata una delle più colpite nella notte da piogge torrenziali. Piogge che hanno causato disagi ai trasporti e chiusura delle scuole. Le ultime notizie dalla ... Leggi su secoloditalia

