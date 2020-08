Diletta Leotta show su Instagram: “Lente mattinate estive” (FOTO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Diletta Leotta ha pubblicato uno scatto su Instagram, che la ritrae in una posa naturale, utile a far apprezzare agli utenti la sua gradevole bellezza pura. La conduttrice televisiva e radiofonica ha divulgato una FOTO con viso e gambe in evidenza, deliziando i suoi seguaci. Di seguito il posto precedentemente menzionato. View this post on Instagram Lente mattinate estive ☀️ A post shared by 🌸Diletta Leotta🌸 (@DilettaLeotta) on Aug 12, 2020 at 4:44am PDT Leggi su sportface

