Didattica a distanza: quale sarà il destino delle mamme italiane? (Di mercoledì 12 agosto 2020) «Brutta, inefficace, difficile, demotivante, spiacevole, impossibile». Così le mamme italiane hanno descritto la didattica a distanza del periodo del lockdown, nell’ambito di un’indagine dell’università Bicocca di Milano (a cui, tra l’altro, a rispondere sono state nel 94% dei casi le donne, a confermare che la cura dei figli è una questione femminile). Leggi su vanityfair

