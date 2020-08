Di Maio si sente il più bello del reame: ora ha anche un fotografo personale da 35mila euro (Di mercoledì 12 agosto 2020) Quando si dice la vanità. Luigi Di Maio ha un ritrattista personale. Siamo al culto della personalità. Ci mancava solo questo particolare ridicolo a completare il “massacro” sui social del ministro degli Esteri. Non si è ancora sopita la polemica sulla foto assieme al compagno di merende Andrea Scanzi e tutta un’allegra brigata senza mascherine né distanziamento. Ed ecco arrivare una notizia che dimostra che con gli scatti ha un feeling particolare. Si apprende che Di Maio, come una star, si sia dotato di un fotografo personale.Lo apprendiamo dal Giornale, che fa rilevare come a Farnesina abbia già un rapporto con l’agenzia Ansa. Evidentemente a Di Maio in versione Divo non bastava. Per il ministro ... Leggi su secoloditalia

