De Roon: «Se vinciamo la Champions offro la pizza a 1000 persone» – VIDEO (Di mercoledì 12 agosto 2020) Marten De Roon ha promesso che se l’Atalanta vincerà la Champions offrirà la pizza a mille persone – VIDEO Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha scherzato su un eventuale vittoria della Champions League da parte della Dea. Le parole del nerazzurro. «Se vinciamo la Champions faccio la pizza per più di mille persone. Se non andrà bene, ci riproveremo l’anno prossimo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Marteen de Roon ha parlato alla vigilia della gara valida per i quarti di finale di Champions League 2019/2020 contro il Paris Saint-Germain e ha fatto capire che la Dea non ha paura: “Abbiamo rispett ...L’ Atalanta si appresta questa sera a vivere un’altra serata storica. I ragazzi di Gasperini affrontano a Lisbona il Psg per i quarti quarti di finale di Champions League sognando l’ennesima impresa.