Daniele Scardina parla di Diletta Leotta: "La amo, non l'ho tradita. Lei mi ha lasciato" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo la rottura, ritroviamo un Daniele Scardina con il cuore a pezzi. Raccoglie i cocci di quella che è stata la relazione con Diletta Leotta dopo mesi di coppia fissa. Le motivazioni ricadono sull'ipotesi di un tradimento ai danni della conduttrice e giornalista sportiva, tesi del tutto smentita dal pugile che, dalle pagine del settimanale Chi, si sfoga (pare, in lacrime) con Gabriele Parpiglia.Amare parole quelle di Scardina che dice: Io la amo e non l’ho tradita. Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato. Non mi butto a terra. Sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato. Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati. Adesso va così. Io sono in Sardegna, ... Leggi su blogo

toysblogit : Daniele Scardina parla di Diletta Leotta: 'La amo, non l'ho tradita. Lei mi ha lasciato' - infoitcultura : Diletta Leotta, Daniele Scardina si sfoga sul presunto tradimento - infoitcultura : Diletta Leotta e Daniele Scardina, dopo la rottura Gabriele Parpiglia svela cosa gli ha confidato il pugile (con le… - clikservernet : “Non ho tradito Diletta Leotta, lei mi ha lasciato ma sono pronto a riprenderla”. Lo sfogo di Daniele Scardina sull… - Noovyis : (“Non ho tradito Diletta Leotta, lei mi ha lasciato ma sono pronto a riprenderla”. Lo sfogo di Daniele Scardina sul… -