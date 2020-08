Daniele Scardina, le prime parole su Diletta Leotta: cosa ha detto? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo settimane di gossip Daniele Scardina parla al giornalista Gabriele Parapiglia della fine della storia con Diletta Leotta. Il pugile ha provato pubblicando alcuni post sui social a chiedere il silenzio su quello che stava succedendo con la giornalista di Dazn ma evidentemente non è riuscito a tenere a bada il gossip. In queste ore Daniele si trova in Sardegna in vacanza, e anche Diletta è sull’isola ospite con delle amiche in una villa ma i due non si sono visti ne tanto meno incontrati eppure il pugile si dichiara innamorato e con tanta voglia di riconquistarla. Scardina ha affermato d’essere stato lasciato, ma di non aver mai tradito Diletta anzi ha ribadito che l’ama con tutto il cuore: “Io la amo e non ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Daniele Scardina, le prime parole su Diletta Leotta: cosa ha detto? - FilmNewsItaly : Daniele Scardina su Diletta Leotta: 'Io la amo e non l’ho tradita' - Notiziedi_it : Diletta Leotta, ecco la vera situazione con Daniele Scardina - blogtivvu : Daniele Scardina: “Diletta Leotta? La amo e non l’ho tradita!” ??? ? La verità di King Toretto ti aspetta nelle nost… - IsaeChia : #DilettaLeotta e #DanieleScardina, dopo la rottura #GabrieleParpiglia svela cosa gli ha confidato il pugile (con le… -